코스 내 현명한 의사결정 "이렇게 해봐"

올바른 코스 매니지먼트법 "티잉그라운드 활용, 캐리 거리 알기, 그린 중앙 노리기"

[아시아경제 노우래 기자] 모든 골퍼가 완벽할 수는 없다.

"골프는 최고의 샷을 만드는 게 아니라 실수를 최대한 줄이는 게임"이란 말도 있다. 코스 매니지먼트가 중요한 이유다. 좋은 스코어를 위해 위험을 잘 관리해야 한다. 먼저 티 박스에서 티를 꽂는 것이 시작이다. 그린을 잘 공략할 수 있는 각도를 찾는다. 페이드 구질은 오른쪽, 드로우 구질은 왼쪽이 좋다. 러프를 피해 페어웨이를 지키는 방법이다.

페어웨이우드는 신중하게 꺼낸다. 파5홀에서 ‘2온’ 거리가 아니라면 무리할 필요가 없다. 자주 사용하지 않는 클럽은 실수가 나온다. 가장 자신있는 클럽으로 홀을 공략한다. 자신의 클럽 별 캐리 거리를 확실하게 알아야 한다. 물을 건너거나 레이 업을 할 때 필요하다. 위험 지역을 통과할 때는 상대적으로 클럽을 여유있게 잡아야 큰 사고를 피할 수 있다.

라운드 중 거리에 대한 확신이 서지 않을 때가 있다. 대부분 거리가 짧다. 긴 클럽이 더 나은 선택이다. 주말골퍼가 핀을 직접 공략하는 것은 위험하다. 그린사이드 벙커 등 스코어를 까먹을 수 있다. 투어 선수가 아닌 이상 정교한 컨트롤이 쉽지 않다. 확률을 높이는 골프를 해야 한다. 그린 중앙을 노린다. ‘파 온’에 집중하고, ‘2퍼트’ 마무리가 현명하다.

프린지에서는 대부분 피치 샷을 한다. 그러나 타이트한 라이에서 정확한 컨택이 어렵다. 퍼터를 활용해 그린에 올리는 것이 도움이 된다. 위험 지역을 무조건 피한다. 더블보기 이상 치명적인 상처를 입을 수 있다. 퍼팅을 할 때는 ‘2퍼트’를 염두해 둔다. 거리를 맞추는 것이 우선이다. 골프에선 자신감이 중요하다. 자신이 신뢰하는 클럽을 믿고 샷하는 것이 베스트다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr