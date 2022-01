아이디어스, 핸드메이드 명절 선물 최대 85% 할인

명절 준비 주문 15~20% 증가…선물하기도 꾸준한 증가세

[아시아경제 김철현 기자] '아이디어스'를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 설을 앞두고 농축수산물을 비롯해 다양한 수제 먹거리와 공예품 등을 최대 85% 까지 할인하는 행사를 실시한다고 19일 밝혔다.

현재 아이디어스에서는 명절 선물을 준비하는 고객 비중이 지난 설과 추석 기간에 비해 15~20% 증가하며 지난해 말 달성했던 월 200억원대 거래액과 비슷한 추이로 거래가 일어나고 있다. 또한 지인 휴대폰 번호만 입력해서 전달할 수 있는 '선물하기' 서비스도 10% 이상 꾸준하게 증가하고 있는 추세다.

현재 설 선물은 수제 먹거리가 40% 이상 높은 비중을 차지하고 있으며 그 뒤로 홈 리빙, 디지털·문구류 등이 각각 20%, 15%로 인기를 얻고 있다.

이에 아이디어스는 다양한 테마별 설 선물 1150여종을 엄선해 최대 85% 할인하는 '설 선물 할인전'을 실시한다. 각종 수공예품, 수제먹거리, 전통주, 농축수산물, 뷰티, 악세사리, 이색 핸드메이드 선물 등 받는 사람의 연령대에 맞춘 30여개 다양한 카테고리로 구성돼 있는 것이 특징이다.

특히 아이디어스는 산지 직배송 프리미엄 농축수산물과 명절 상차림을 도와주는 수제 요리를 비롯해 특별한 용돈 세뱃돈 봉투 기획전, 5만원 이하 선물 모음전, 테이블웨어 할인전도 설 연휴 기간까지 진행한다.

김동환 백패커 대표는 "아이디어스를 찾는 고객들의 가장 많은 수요 중 하나인 특별함을 제공하기 위해 다양한 프로모션을 준비하게 됐다"며 "올해도 다양한 작품들을 발굴하고 핸드메이드 시장 활성화를 위해노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr