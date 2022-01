▶정일원씨 19일 별세. 정용진(이오테크닉스 구매팀 부장)·인량·예슬씨 부친상, 정태영·구본관(한화투자증권 영업지원팀장)씨 장인상=충북 청주 성모병원 장례식장 특7호실, 발인 21일, (043)210-5444

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr