기업銀·동반성장위, 中企 ESG 경영 확산 위한 MOU

동반성장위원회 우수 인증기업 대상…대출금리 3년간 최대 1%p 감면

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 동반성장위원회와 ‘협력 중소기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산을 지원하기 위한 업무협약’을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약을 통해 두 기관은 대기업 협력 중소기업의 ESG 경영 조기정착을 위한 ▲ESG 관련 교육, 컨설팅 등 지원, ▲ESG 우수 중소기업 대상 대출 지원 및 우대금리 적용 등 금융·비금융서비스를 지원하고, 중소기업의 ESG 도입 확산을 위해 긴밀하게 협력할 예정이다.

기업은행은 동반성장위원회로부터 우수기업 인증서를 받은 기업을 대상으로 대출금리를 3년간 최대 1.0%포인트 감면하고 ESG 역량 강화를 위한 다양한 비금융서비스도 제공할 예정이다.

기업은행 관계자는 “이번 업무협약은 대기업 협력 중소기업의 ESG 경영 도입 및 지속가능성장을 지원하기 위해 체결하게 됐다“며, “이번 협약을 계기로 중소기업의 ESG 경영 조기정착을 적극 지원할 예정“이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr