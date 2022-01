국민銀, KB골든라이프X 신규회원 2022명에게 경품 제공

‘KB골든라이프X 호(虎)기로운 2022 경품 이벤트’

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 호랑이해를 맞아 ‘KB골든라이프X 호(虎)기로운 2022 경품 이벤트’를 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 KB골든라이프X에 신규회원으로 가입한 고객을 대상으로 진행된다. 오는 2월 말까지 회원 가입 시 이벤트에 자동 응모되며 2022명을 추첨해 파리바게뜨 모바일상품권을 제공한다.

KB골든라이프X는 중·장년층을 위한 디지털 놀이터 서비스로 누구나 회원가입을 할 수 있다. 인터넷 포털사이트에서 ‘KB골든라이프X’를 검색하거나 홈페이지에서 접속이 가능하며 헬스케어·라이프뉴스·골든카드·세미나 등 다양한 서비스를 선보인다.

KB국민은행 관계자는 “시니어 고객에게 필요한 맞춤형 콘텐츠를 한번에, 한곳에서, 편리하게 이용할 수 있는 골든라이프X에 많은 관심 부탁드린다”며, “앞으로도 은퇴 전·후 고객을 위한 다양한 혜택과 차별화된 서비스를 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

