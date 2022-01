[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 파격적인 노출 의상으로 눈길을 끌었다.

인플로언서로 활동 중인 최준희는 16일 자신의 인스타그램에 "Be my guest"라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 최준희는 목선과 어깨라인이 드러나는 웨딩드레스를 연상케하는 시스루 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다.

올해 성인이 된 최준희는 최근 파격적인 모습을 연이어 공개하며 이목을 끌고 있다. 화이트 시스루 드레스를 입고 찍는 사진을 본 누리꾼들은 "오늘도 아름답다", "혹시 천사인가요?" 등 찬사를 보내고 있다.

한편, 최준희는 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 작가로서 출판 계약을 맺었다고 밝혔다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr