국제유가 배럴당 100달러 가나…국내 물가 상승 압력↑

한은, 16일 해외경제 포커스 발표

[아시아경제 장세희 기자]지난해 12월 오미크론 변이 바이러스 영향으로 큰 폭 하락했던 국제유가가 올해 들어 다시 배럴당 80달러 안팎으로 오르며 상승 폭을 확대하고 있다. 국제유가가 배럴당 100달러 수준까지 치솟을 수 있다는 전망이 나오는 상황에서 향후 국내 물가 상방 압력도 더욱 커질 전망이다.

16일 한국은행이 발표한 해외경제 포커스에 따르면 최근 국제유가는 미국, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 ‘OPEC+’ 등 주요 산유국의 더딘 증산 영향으로 반등했다. 두바이유 기준 국제유가는 올해 1분기 80달러 내외 수준으로 상승했다. 지난 14일 기준으로 두바이유 가격은 배럴당 83.75달러까지 올랐다. 지난해 12월에는 배럴당 72.8달러까지 내린 바 있다.

한은은 친환경 기조 확대로 미국 셰일기업의 신규투자가 지연되고 있는 가운데 최근 OPEC+의 증산량도 목표에 미달한 영향이 있었다고 분석했다.

한은은 "주요 기관은 향후 국제유가가 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 골드만삭스 등 일각에선 원유 공급 제약이 심화될 경우 올해 중 일시적으로 유가가 100달러를 넘을 수도 있다는 가능성도 제기하고 있다"고 밝혔다.

한편 국제유가 상승 영향으로 수입물가는 지난해 연간 기준 17.6% 상승해 13년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 수입물가는 생산자물가를 거쳐 소비자물가에 영향을 주는데 한은은 올해 물가 상승률이 2.5%를 넘어설 가능성이 있다고 전망했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr