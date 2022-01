"'머스크 조사' SEC 출신 변호사 해고해"… 테슬라, 로펌에 요구

[아시아경제 김대현 기자] 테슬라가 업무 계약을 한 로펌에 과거 일론 머스크 최고경영자(CEO)를 조사한 변호사를 해고하라고 요구했다가 거절당했다.

15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난해 말 테슬라 측은 회사와 소송 업무 계약을 한 로펌 측에 소속 변호사 1명을 해고하지 않으면 일감이 사라질 것이라고 통보했다.

테슬라 측이 지목한 변호사는 미국 증권거래위원회(SEC) 출신이다. 이 변호사는 2018년 SEC 재직 당시 머스크가 자신의 트위터 계정에 테슬라의 상장 폐지를 검토하고 있다는 게시물을 올려 증시에 영향을 준 사안에 관한 조사를 담당했던 것으로 전해졌다. 이번 로펌으로 이직 후엔 테슬라 관련 업무에 관여한 적이 없었다.

해고 요구가 거절되자 테슬라는 소송 관련 업무에서 이 로펌을 대체하기 위한 몇가지 조치를 했다고 WSJ는 전했다. 머스크가 이끄는 우주탐사 기업 스페이스X도 이 로펌과 업무 계약을 중단한 것으로 전해졌다.

WSJ는 이번 사안에 대해 테슬라와 스페이스X, 머스크가 별다른 언급을 내놓지 않았다고 전했다.

