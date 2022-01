‘백신 거부’ 안티백서에…스타트업도 곤혹

스타트업 곳곳서 확진 잇따라…일부 '안티백서' 눈총

업무 공백 여파 작지 않아…접촉 동료에게 전파하기도

임원급 확진시 업무 '올 스톱'…“개인의 자유” 지적도

[아시아경제 이준형 기자] #서울 강남구에 위치한 A 스타트업 대표는 최근 코로나19에 확진됐다. 2주간의 격리를 마친 후 업무에 복귀했지만 일부 직원들의 시선은 곱지 않았다. 그는 코로나19 백신 접종을 거부하는 ‘안티 백서(Anti-vaxxer·백신반대론자)’였던 데다 밀접접촉한 직원도 덩달아 확진됐던 까닭이다. A 스타트업 관계자는 “대표가 공식적으로 사과를 해야 한다는 직원도 적지 않다”면서 “스타트업은 직원 한명 한명의 역할이 커서 확진으로 인한 업무 부재의 여파도 크다”고 밝혔다.

스타트업들이 안티 백서에 골머리를 앓고 있다. 스타트업 특성상 인력 규모가 크지 않아 직원 1~2명만 확진돼도 업무 공백의 타격이 크기 때문이다. 이에 스타트업들은 코로나19 확산 방지에 공을 들이고 있지만 일부 안티 백서로 노력이 무산된 경우가 있다는 지적이다. 다만 직원 신념을 존중해야 한다는 의견도 있다.

15일 업계에 따르면 스타트업 곳곳에서 안티 백서의 확진이 잇따르고 있다. 서울 금천구에 위치한 스타트업 B사에서는 최근 연구개발(R&D) 인력 2명이 확진됐다. 해당 직원 2명은 모두 안티 백서였다. 두 직원이 확진 판정을 받자 전 직원은 유전자증폭(PCR) 검사를 받았고 다행히 추가 확진자는 없었다. B사는 약 3일 동안 사무실을 폐쇄하고 재택근무에 돌입했다.

문제는 확진으로 인한 업무 공백이다. 초기 스타트업의 경우 직원이 한두 명만 없어도 일부 프로젝트가 차질을 빚을 수밖에 없다. 개별 직원이 담당 프로젝트에서 갖는 중요성이 작지 않은 까닭이다. 특히 임원급인 C레벨이 확진되면 회사 전체 업무가 ‘올 스톱’ 되는 경우도 비일비재하다. B사는 확진된 R&D 인력 2명이 담당한 프로젝트 일정이 2주 가까이 지체됐다. B사 대표는 “스타트업은 직원은 물론 R&D 인력도 소규모라 한 명만 업무에서 빠져도 개발 일정이 늦춰질 수밖에 없다”면서 “사무실을 폐쇄한 기간 동안 연구 장비도 사용할 수 없어 사실상 R&D가 힘들다고 보면 된다”고 설명했다.

상황이 이렇다보니 스타트업들은 여러 방법을 통해 코로나19 백신 접종을 권고하고 있다. 백신 휴가가 대표적이다. 업계에 따르면 국내 스타트업 대부분 백신을 맞은 직원에게 유급 휴가를 제공하고 있다. 여가 플랫폼 여기어때는 지난해 6월 백신 접종 후 이상증세 진단 시 최대 14일까지 유급휴가를 지급하는 방안을 발표해 이목을 끌기도 했다.

미국 등 해외에서는 백신 접종을 의무화하는 방안도 추진 중이다. 조 바이든 미국 행정부는 이달 18일을 기점으로 근로자수 100명 이상 사업장의 전 직원 백신 접종을 의무화하도록 했다. 다만 미국 연방대법원은 해당 조치가 정부의 과도한 권한 행사라며 무효화했다. 세계 최대 검색엔진 구글은 최근 백신 접종 관련 사내 규정을 준수하지 않은 직원에 대해 급여 삭감, 해고 조치 등을 내린다고 밝혀 논란이 일기도 했다.

백신 미접종은 개인의 자유라는 목소리도 나온다. 정치, 종교처럼 안티 백서도 직원의 신념으로 인정해야 한다는 지적이다. 한 스타트업 직원은 “기저질환으로 인한 부작용 우려 등 백신을 맞지 않는 이유는 개인마다 다양하다”면서 “백신 접종은 권고까지만 가능할 뿐 강제할 수는 없다고 본다”고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr