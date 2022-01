"모레까지 전국 배송 완료"… 먹는 코로나 치료제 입고 완료

정부, 이달 안으로 팍스로비드 1만명분 더 도입할 계획

[아시아경제 이춘희 기자] "모레까지 전국에 배송 완료될 것으로 보인다"(임숙영 중앙방역대책본부(방대본) 상황총괄단장)

화이자의 먹는 코로나19 치료제 '팍스로비드' 2만1000명분이 13일 충북 청주시 오창읍 유한양행 물류창고에 처음으로 입고됐다.

이날 오후 2시30분께 인천국제공항에 도착 후 확인 작업 등을 거쳐 3시15분께 오창으로 출발한 팍스로비드 2만1000명분은 오후 5시25분께 경찰 차량의 호위를 받으면서 11t 컨테이너 화물트럭 2대에 실려 오창 물류창고에 도착했다.

트럭 옆 문이 열리자 빠르게 지게차가 붙어 치료제를 옮기기 시작했다. 트럭 2대에는 각각 100명분이 들은 상자 16개가 한 꾸러미로 총 7꾸러미씩 실려 들어왔다. 꾸러미에 붙은 온도계에는 13.3도라는 온도가 표시돼 있었다. 팍스로비드의 보관 온도는 영상 15~30도다. 화이자코리아 관계자는 임 단장에게 '크게 벗어난 온도가 아니다'라며 안심시켰다.

물류창고 입고까지는 화이자의 영역이었지만 이제부터는 국내 유통을 맡은 유한양행의 역할이다. 유한양행은 안전한 유통을 위해 상온 유지 기능을 갖춘 창고와 차량을 갖췄다. 보안을 위해서는 전산 시스템을 통해 입출고 이력을 관리하게 되고 사람이 출입할 수 없는 무인 자동화 창고를 준비했다.

이날 입고된 치료제는 제품 상태 확인 등을 거친 후 바로 전국 배송에 돌입한다. 이날 밤 10시께 경기 화성시 물류집하장으로 옮겨지고, 다음날 새벽 2시부터 전국의 생활치료센터 89곳, 약국 280곳으로 옮겨져 코로나19 경증~중등증 환자인 65세 이상 고령층 또는 면역저하자들에게 처방된다. 정부는 14일부터 바로 처방이 이뤄지도록 신속한 전달체계를 갖춘다는 계획이다.

정부가 화이자와 계약한 먹는 치료제 물량은 총 76만2000명분이다. 이 중 2만1000명분이 이날 처음 도입됐다. 정부는 이달 안으로 팍스로비드 1만명분을 더 도입할 계획이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr