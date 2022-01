[아시아경제 공병선 기자] 네오이뮨텍(Reg.S) 네오이뮨텍(Reg.S) 950220 | 코스닥 증권정보 현재가 9,080 전일대비 660 등락률 -6.78% 거래량 3,985,971 전일가 9,740 2022.01.13 12:51 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜 株 또 갑니다!기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방네오이뮨텍, 위·식도암 관련 NT-I7 임상 2상 시험계획 이탈리아 승인 close 은 오는 19일 오전 9시에 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 설명회는 컨퍼런스 콜 방식으로 진행될 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr