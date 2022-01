[아시아경제 박소연 기자] 나인테크가 거래제한폭까지 올랐다.

나인테크 나인테크 267320 | 코스닥 증권정보 현재가 5,600 전일대비 1,285 등락률 +29.78% 거래량 25,867,575 전일가 4,315 2022.01.13 10:46 장중(20분지연) close 는 13일 오전 10시7분 기준 코스닥 시장에서 전일보다 1285원(29.78%) 오른 5600원에 거래되고 있다.

나인테크는 LG에너지솔루션의 장비 공급사로 알려져 있다. LG에너지솔루션은 기업공개(IPO)를 앞두고 기관 수요예측에서 1경원이 넘는 주문액을 끌어모으면서 흥행몰이에 성공했다. 지난 11일부터 12일까지 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 1500대 1의 경쟁률을 기록했고, 기관 주문액은 최소 1경 518조원으로 추정된다.

나인테크는 2차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매하고 있다.

시가총액 2206억원, 코스닥 466위다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr