대우건설, 올해 전국에 ‘푸르지오’ 3만 가구 공급

서울 5780가구, 경기 1만717가구, 지방 1만3503가구 예정

아파트 1만8985가구, 주상복합 6322가구, 오피스텔 4378실, 타운하우스 315가구

서울 행당7구역, 신림3구역, 마포로3-3구역 등 분양 대기

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,090 전일대비 10 등락률 -0.16% 거래량 487,969 전일가 6,100 2022.01.13 10:43 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 최대주주 중흥토건 외 4인으로 변경부산국제금융센터 문현혁신도시 복합개발 3650억 PF대우건설, 2701억 규모 공사 수주 close 이 올해 전국 분양시장에 아파트와 오피스텔 등 총 3만 가구의 주택을 공급한다.

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,090 전일대비 10 등락률 -0.16% 거래량 487,969 전일가 6,100 2022.01.13 10:43 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 최대주주 중흥토건 외 4인으로 변경부산국제금융센터 문현혁신도시 복합개발 3650억 PF대우건설, 2701억 규모 공사 수주 close 은 이달 대구 ‘달서 푸르지오 시그니처’를 시작으로 전국에 ▲아파트 1만8985가구 ▲주상복합 6322가구 ▲오피스텔 4378실 ▲타운하우스 315가구 등 총 3만 가구의 주거상품을 공급할 예정이라고 13일 밝혔다.

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,090 전일대비 10 등락률 -0.16% 거래량 487,969 전일가 6,100 2022.01.13 10:43 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 최대주주 중흥토건 외 4인으로 변경부산국제금융센터 문현혁신도시 복합개발 3650억 PF대우건설, 2701억 규모 공사 수주 close 은 그동안 축적해온 빅데이터를 기반으로 전국 245여개 시·군·구를 대상으로 유망사업지를 선정하는 ‘전략사업지 시스템’을 운용하고 있다. 올해도 해당 시스템을 활용해 전국 분양 시장을 공략한다는 계획이다.

지역별로는 서울을 포함한 수도권에 1만6497가구, 지방에 1만3503가구를 공급한다.

서울지역은 행당7구역, 신림3구역, 마포로3-3구역 등 도시정비사업을 중심으로 5175가구가 예정돼 있다. 경기지역은 수원 망포지구, 양주 역세권개발지구 등 자체사업과 평택 ‘지제역 푸르지오 엘리아츠’, ‘베르몬트로 광명’ 등 주요지역에 1만717가구를 공급한다. 지난해 수도권에 1만3122가구를 공급한 것과 비교하면 약 29%(3825가구) 증가한 수준이다.

지방은 전년대비 분양 물량은 소폭 감소했으나, 지역을 다변화해 틈새 수요를 파고든다는 전략이다. 4월에 타운하우스인 ‘제주 푸르지오 더 퍼스트 1단지’와 충북 충주기업도시 내 주상복합 1169가구를 공급할 예정이며, 6월에는 전라남도 광양 용강지구에 992가구가 분양 대기 중이다. 하반기에는 부산 남구 문현1BL(960가구)과 강서구 에코델타시티 18BL(972가구)·27BL(886가구)이 공급을 기다리고 있으며, 대구 동구 신천동에 주상복합 540가구도 계획돼 있다.

오피스텔과 생활형숙박시설도 분양한다. 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,090 전일대비 10 등락률 -0.16% 거래량 487,969 전일가 6,100 2022.01.13 10:43 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 최대주주 중흥토건 외 4인으로 변경부산국제금융센터 문현혁신도시 복합개발 3650억 PF대우건설, 2701억 규모 공사 수주 close 은 3월 ‘세운 푸르지오 더 보타닉’을 비롯해 총 4378실의 오피스텔을 분양하고 7월에는 강원도 양양군에 생활형숙박시설 공급도 계획 중이다.

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,090 전일대비 10 등락률 -0.16% 거래량 487,969 전일가 6,100 2022.01.13 10:43 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 최대주주 중흥토건 외 4인으로 변경부산국제금융센터 문현혁신도시 복합개발 3650억 PF대우건설, 2701억 규모 공사 수주 close 관계자는 "올해 부동산 시장은 지난해보다 불확실성이 커질 것으로 예상돼 빅데이터를 활용한 지역별·단지별 세부 분양 전략을 마련 중"이라며 "고객 니즈에 맞춘 디지털마케팅을 더욱 강화해 뉴노멀시대 고객 중심 분양서비스를 실현하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr