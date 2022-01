뉴패러다임인베스트먼트, "올해 15개 스타트업에 신규·후속 70억원 투자"

[아시아경제 김종화 기자] 팁스(Tips) 운영사인 엑셀러레이터 뉴패러다임인베스트먼트가 올해 15개 스타트업에 70억원 규모의 신규와 후속투자를 추진하겠다고 13일 밝혔다.

지난해 말 기준 총 운용자산 300억원을 보유중인 뉴패러다임인베스트먼트는 지난해 4차산업혁명 시대를 이끄는 인공지능(AI), 빅데이터, 헬스케어, 푸드테크, O2O 플랫폼, 메타버스를 중심으로 신규투자 13개사, 후속투자 4개사 등 모두 17개 스타트업에 총 47억원을 투자했다.

현재 41개사의 투자 포트폴리오를 보유중인데 블루엠텍, 빈센, 아티프렌즈 등 3개사가 시리즈B 이상 투자를 받았다. 이들 기업의 가치는 후속투자 기준 2300억원으로 평가받고 있다. 또 초기투자했던 스파이더크래프트, 피노맥스, 사운드리퍼블리카, 바이셀스탠다드 등 7개사가 시리즈A 후속 투자유치에 성공했다.

배상승 뉴패러다임인베스트먼트 대표는 "뉴패러다임인베스트먼트는 5호 투자조합까지 총 조합규모는 208억원으로 고유계정을 포함해 300억원의 운용자산을 보유하고 있다"면서 "지난해에는 모태펀드 출자를 받아 5호조합 111억을 결성했고, 올해도 6호조합 150억원을 결성할 예정"이라고 말했다.

뉴패러다임인베스트먼트는 올해 아기 유니콘급으로 누적 8개사 성장, 팁스와 윙스 신규 15개사 선발, 시리즈A 이상 후속투자를 20개사 이상 유치할 계획이다.

박제현 공동대표는 "제2 벤처붐 지속을 위해 잠재력 있는 스타트업 발굴, 성장시키기 위해 신규·후속투자, 멘토링 등 다양하게 지원할 것"이라면서 "초기 성과지표가 나오는 스타트업을 중심으로 성과지표를 공고히 해 아기 유니콘급 기업으로 퀀텀 점프할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 전했다.

한편, 뉴패러다임인베스트먼트는 코스닥상장 벤처캐피탈인 TS인베스트먼트의 자회사다. 4차산업분야 3년 미만의 초기 창업기업의 사업화 투자와 컴퍼니 빌더로 성공적인 스타트업 포트폴리오를 만들어가고 있다.

