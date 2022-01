노원구 '장애인 친화도시' 조성 구체화 ..장애인 친화 미용실 설치 등

장애인 친화도시 조성 위해 올 예산 770억 원 투입, 3대 과제 50개 세부사업 추진... 전국 최초 장애인 편의시설 갖춘 ‘장애인 친화 미용실’ 설치...서울시 자치구 최초 ‘장애인 전동보장구 보험료 지원’ 시행...올해 장애인이동기기 수리비 지원한도액 상향, 실종예방 사업 대상 등록 장애인 전체 확대, 시각장애인용 키오스크 설치 사업 활성화 등 추진

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 올해 전국 최초로 장애인 친화 미용실을 설치 운영, 장애인 전동보장구 보험에 가입하는 등 장애인 친화도시 조성을 위한 다양한 사업들을 시행한다.

구는 ‘장애인과 가족 모두가 행복한 장애인 친화도시’를 목표로, 3대 정책과제별 50개 세부사업을 추진한다. 이에 투입되는 예산만 올해 약 770억 원에 달한다. 전국 최초로 시도되는 정책, 시범사업의 성과를 바탕으로 확대 추진되는 정책 등이 다수 포함되어 장애인들이 피부로 체감할 수 있는 변화를 이끌어 낼 전망이다.

먼저 눈에 띄는 것은 전국 최초의 ‘장애인 친화 미용실’ 설치다. 구는 지난해 12월 전국 최초로 ‘장애인 친화 이·미용시설 설치 및 운영 조례’를 제정하고 올 7월 운영에 나선다. 미용실에는 장애인에게 맞는 편의시설을 갖추고, 장애인식이 높은 전문 인력이 상주한다.

기존 미용실에는 장애인에게 필요한 장비나 편의시설이 없고, 장애인에 대한 인식과 경험이 풍부한 전문 미용사를 만나기 어려워 방문이 꺼려졌던 점에 착안한 것이다. 복지관을 중심으로 제공되는 미용 서비스는 주로 단순 커트 위주로 이용자의 개성표출이 어렵고 서비스 만족도가 그리 높지 않았다.

이번에 설치되는 구의 장애인 친화 미용실은 1층에 위치, 계단 없이 휠체어 장애인들을 맞이한다. 실내 공간도 화장실, 휴게실과 독립된 프라이버시 공간 등 장애인의 이용에 불편함이 없도록 구성할 계획이다. 지체장애인도 이용할 수 있는 샴푸대 의자와 각종 장비를 구비하고, 장애인에 대한 인식과 경험이 풍부한 미용 전문가의 서비스도 제공할 예정이다.

이어 올 2월 장애인 이동권 보장을 위한 사업으로 ‘장애인 전동보장구 보험’ 가입을 서울시 자치구 최초로 실시한다. 노원구에 주소지를 둔 등록장애인이 전동휠체어나 전동스쿠터 같은 전동보장구 운행 중 발생하는 사고에 대해 구가 보험에 가입하고 보험료를 부담한다. 특히 구는 불암산, 영축산에 무장애 순환산책로를 조성하는 등 휠체어 사용 장애인들의 실외 활동을 위한 인프라를 적극 확충한 데 이어 각종 전동휠체어 사고에 대한 불안감과 경제적 부담을 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

또 장애인이동기기 수리비 지원 한도를 대폭 상향하기로 했다. 주요 이동수단인 전동보장구 수리비를 저소득 장애인의 경우 연간 15만원에서 30만원으로, 일반장애인은 10만원에서 15만원으로 지원 금액을 확대한다. 수동휠체어를 사용하는 장애인도 저소득 장애인은 15만원, 일반장애인은 10만원까지 지원 받을 수 있다.

장애인 실종예방 사업도 적극 확대해 나간다. 구가 최근 2년간 170명의 장애인에게 배회감지기를 지원한 결과 지역내 장애인 실종 신고 건수가 전년대비 20%가량 감소하는 효과를 보였다. 이에 구는 ‘장애인 실종예방 사업’ 대상을 현행 지적?자폐?정신 장애인에서 노원구 등록 장애인 전체로 확대 시행을 검토하고 있다. 실종 위험이 있는 등록 장애인 전체를 대상으로 배회감지기 지원 사업을 시행해 장애인 실종을 원천적으로 차단하겠다는 계획이다. 장애인 실종예방 사업은 사전 조사를 거쳐 올해 9월 이후 시행을 앞두고 있다.

마지막으로 시?청각장애인을 위한 키오스크 설치와 시각장애인 현장해설 사업도 새롭게 추진한다. 먼저 올해 상반기에는 구청사 1층에 디지털 안내기기 키오스크를 설치한다. 수어영상, 음성정보, 디지털 점자와 촉지를 갖춘 키오스크는 시?청각 장애인에게 청사 시설안내와 생활정보 등 다양한 정보와 이용 편의를 제공한다. 또 노원구 공공기관 주관행사에 시각장애인을 위한 현장 해설사를 배치해 시각장애인의 사회참여 활성화에 기여할 예정이다.

구는 지난해 10월 서울시 자치구 최초로 발달장애인을 위한 구정 소식지 '읽기 쉬운, 힐링 노원'을 발간했다. 기존의 구정 소식지를 발달장애인이 쉽게 이해할 수 있는 언어와 그림을 이용해 제작한 소식지는 올해부터 발달장애인을 둔 부모들이 시민기자로 소식지 제작에 참여하는 등 콘텐츠를 다양화한다. 읽기 쉬운 소식지는 장애인활동지원 제공기관을 통해 발달장애인 가정에 배포, 지역 내 54개소 장애인기관과 공공기관에 비치해 장애인과 비장애인 간 이해의 폭을 넓히는 데 기여하고 있다.

오승록 노원구청장은 "장애인과 그 가족들이 실질적으로 필요로 하는 것을 파악하기 위해 매년 장애인 실태조사를 실시하고 있다“면서 ”앞으로도 다양한 지원 사업을 통해 장애인과 함께 더불어 사는 따뜻한 건강복지도시를 만들어 나가겠다“고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr