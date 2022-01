'타다', 80대 규모 택시 면허 확보…서비스 확대 나서

모빌리티 플랫폼 '타다'의 운영사 브이씨엔씨(VCNC)가 법인택시 운수법인의 면허를 양도 받았다.

12일 브이씨엔씨에 따르면 면허권 양도 의사를 밝힌 운수법인과 계약을 완료했고, 80대 운영 규모의 택시 운영권을 확보했다.

양수한 택시 면허는 연내 대형택시 서비스인 '타다 넥스트'에 할애할 예정이라고 회사 측은 설명했다. 이용자 수요에 대비하고 피크 시간대의 배차율을 개선하는 등 다각적으로 노력한다는 계획이다.

이정행 타다 대표는 "이번 계약은 타다의 기술적, 경험적 노하우를 바탕으로 법인택시가 가진 실질적 어려움을 개선해 나감으로써 드라이버들에게는 더 나은 보상으로 보답하고 타다 드라이버의 직업적 지위를 향상시키는 데 궁극적인 목표가 있다"며 "상호 윈윈할 수 있는 방향으로 운영하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

타다는 양수 받은 면허를 활용해 '타다 넥스트'에 참여할 법인 택시 드라이버를 모집할 계획이다.

