[아시아경제 황준호 기자] 경남제약헬스케어 경남제약헬스케어 223310 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,320 2022.01.11 00:00 장중(20분지연) 관련기사 경남제약헬스케어, 유병실 대표 신규 선임[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close 는 이미지 개선을 위해 상호를 커머스마이너 주식회사로 변경키로 결정했다고 11일 공시했다. 이 회사는 지난해 5월에도 이에스브이에서 경남제약헬스케어로 상호를 변경했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr