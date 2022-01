[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일

<장 마감 후 주요 공시>

◆엔지켐생명과학=한국거래소는 투자판단 관련 주요경영사항 지연공시에 따른 공시불이행을 이유로 불성실공시법인으로 지정 예고한다고 공시.

◆ 엔투텍 =한국거래소는 단일판매·공급계약 철회에 따른 공시번복을 이유로 불성실공시법인으로 지정 예고한다고 공시.

◆ 휴센텍 =배도현 경영지배인을 신규선임한다고 공시. 경영지배인은 경영총괄 관리업을 수행.

◆ 대아티아이 =중장기 성장과 사업목적 영위를 위해 케이투투어 주식회사로부터 450억 규모로 서울특별시 영등포구 양평동 부근의 토지와 건물을 양수하기로 결정.

◆ 위메이드 = 위메이드의 싱가포르 법인 Wemade Tree Pte는 위메이드 이노베이션의 주주배정 유상증자에 참여해 800억 규모로 16만주를 추가 취득했다고 공시. 지분비율은 100%.

◆ 파라텍 =소방제품과 제조사업 확장을 위한 공장 증축과 설비 이전을 위해 102억원 규모로 신규시설투자를 집행한다고 공시.

◆ 판타지오 = 주식의 병합과 분할 등 전자등록 변경을 이유로 오는 12일부터 신주권 변경상장일 전일까지 주권매매거래가 정지된다고 공시.

◆ 바이오로그디바이스 =자산매각을 통한 재무구조 개선을 위해 120억 규모로 경기도 용인시 수지구 광교 중앙로 부근의 부동산을 양도한다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr