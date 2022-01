[CES2022] "40%도 안 되는 듯"…반토막난 행사장, 韓기업이 채운다

[라스베이거스(미국)=아시아경제 김흥순 기자] "이렇게 사람이 적은 경우는 처음 보네요. 그래도 한국 기업들이 많이 왔으니 많은 격려해주면 좋을 것 같습니다."

박정호 SK스퀘어· SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,640,611 전일가 125,500 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close 대표이사 부회장은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 전자·IT전시회 CES 2022 현장을 둘러본 뒤 "예년 대비 40% 정도의 인원 밖에 안 되는 것 같다"며 이같이 말했다. 코로나19 변이 바이러스인 오미크론의 확산으로 CES 단골손님인 글로벌 기업들이 오프라인 행사 불참을 선언하면서 이전보다 열기가 반감된 현장 분위기를 감지하고서다.

그러면서도 CES 현장에서 혁신기술을 소개하기 위해 분주한 우리 기업들을 위한 당부의 메시지도 잊지 않았다. 박 부회장은 "CES 2022에서 우리나라의 기술력과 경쟁력이 큰 주목을 받고 있다"며 "사명감을 갖고 대한민국 ICT의 경쟁력과 생태계를 더욱 키워 나가자"고 강조했다.

현장에서는 한국 주요 기업들이 꾸린 부스가 상대적으로 부각되고 있다. 참가업체 중 가장 넓은 3596㎡(약 1088평) 규모로 부스를 꾸린 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 300 등락률 -0.39% 거래량 8,774,254 전일가 77,400 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! “대선주자” 관련 숨겨진 황금株中시안 봉쇄 장기화…메모리 ‘몸값 반등’ 앞당기나막 오른 새해 스마트폰 전쟁… “중저가부터 플래그십까지 대격돌” close 전시관에는 국내외 관계자와 취재진이 몰려 가전과 모바일, 전장, 로봇 등 다양한 분야에서 펼치는 미래 기술을 확인했다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 7,000 등락률 -2.78% 거래량 181,856 전일가 251,500 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 장동현 SK㈜ 사장 "새 방식으로 '빅 립' 진입 원년 만들겠다"[클릭 e종목]"SK, 팜테코 프리IPO가 주가 견인"…목표가↑소재부터 친환경까지…기업가치 120兆 넘보는 SK close 그룹도 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 500 등락률 -0.86% 거래량 620,053 전일가 58,300 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, '넷제로' 위한 '그린 ICT기술' 글로벌 공개[클릭 e종목]통신주 매력적인 투자저…2월 배당 발표 촉각 '비중확대'SK텔레콤, AI·메타버스 사업 수장 각각 교체 close 과 SK(주), SK이노베이션, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,640,611 전일가 125,500 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close , SK E&S, SK에코플랜트 등 6개사가 공동으로 부스를 꾸렸다. 넷제로(Net-Zero) 이행을 향한 여정과 동행을 가리키는 '탄소 없는 삶, 그 길을 당신과 함께 걸어갈 동반자'를 주제로 만든 부스는 탄소감축 노력을 알리는 기술 소개로 채웠다. 전시장은 SK가 오랜 시간 조림 사업을 해온 충북 인등산을 모티브로 숲속 길처럼 조성했다. 중앙부에는 대형 참나무 모형을 설치했다.

SK그룹은 전시 주제인 '동행' 취지를 살려 관람객들이 탄소 감축에 직접 참여하고 기여할 체험 기회도 제공했다. 생활 속에서 실천할 수 있는 다양한 탄소 절감 방법들을 배우고 체험하면 그린포인트를 지급하는데 1000포인트당 1달러씩 적립해 베트남의 맹그로브 숲을 살리는 캠페인에 이 돈을 기부할 예정이다.

이 밖에 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 6,500 등락률 -5.28% 거래량 51,051 전일가 123,000 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들[클릭e종목]두산, 구조조정 마무리 수순에 불확실성 해소 기대…목표가↑국내 주요 기업들, '연말 방역' 총력전…회식 금지·출장 자제 close 그룹은 ㈜두산, 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 20,150 전일대비 600 등락률 -2.89% 거래량 1,970,322 전일가 20,750 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장두산중공업, 가스터빈 국내 산학연 협력체계 강화 close , 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 44,100 전일대비 1,400 등락률 +3.28% 거래량 234,993 전일가 42,700 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 [CES2022]두산밥캣, 세계 최초 완전전동식 장비 'T7X' 공개취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들[클릭 e종목]"두산밥캣, 미주시장 호조+배당 정상화...목표가 ↑" close , 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 44,650 전일대비 2,950 등락률 -6.20% 거래량 1,057,319 전일가 47,600 2022.01.06 13:34 장중(20분지연) 관련기사 취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들두산퓨얼셀, 4000억 규모 100㎿급 연료전지 시스템 공급계약 [클릭 e종목] 두산퓨얼셀, RPS 상향으로 연료전지 발주 이어지나 close , 두산산업차량, 두산로보틱스, 두산모빌리티이노베이션(DMI) 등이 참가해 수소 충전과 발전, 전기차 충전, 스마트팜 운영까지 가능한 '트라이젠(Tri-Gen)'과 해상풍력터빈에서 생산된 전기로 물을 전기 분해해 그린수소를 생산하는 과정과 폐자원을 수소화하는 기술, 드론, 자동화 건설, 물류 기기 등 미래 기술을 소개한다. 전시관 입구에서는 두산로보틱스의 협동로봇 드럼 연주를 선보여 관람객들로부터 큰 박수를 받기도 했다.

업계 관계자는 "코로나19 여파로 관람객이 줄고, 발디딜틈 없던 전시 구역 곳곳에 빈자리가 생기는 등 이전과는 확실히 다른 분위기"라면서도 "대신 한국 기업들의 부스에 관심을 보이는 이들이 늘어 좋은 기회가 될 것"이라고 기대했다.

