[e공시 눈에 띄네]코스닥-4일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 레드로버 레드로버 060300 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,830 2022.01.05 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일레드로버 "거래소, 불성실공시법인지정 예고" close =대표이사의 일신상의 이유로 인한 사임서 제출로 경영지배인이 당분간대표이사의 직무를 대행한다고 공시.

◆ 나노캠텍 나노캠텍 091970 | 코스닥 증권정보 현재가 1,610 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,610 2022.01.05 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 증선위, 회계처리 기준 위반 나노캠텍 검찰 고발 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제나노캠텍, 증강현실(AR) 테마 상승세에 5.02% ↑ close =한국거래소는 기업심사위원회 심의 및 의결 결과 1년간의 개선기간을 부여한다고 공시.

◆ 쌍용정보통신 쌍용정보통신 010280 | 코스닥 증권정보 현재가 957 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 956 2022.01.05 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 쌍용정보통신, 한국교육학술정보원과 172억 규모 공급계약 체결[특징주] 쌍용정보통신, 위메이드 '위믹스' 플랫폼에 클라우드 제공 부각 강세[e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일 close =한국교육학술정보원과 172억원 규모로 세대 지능형 나이스 구축 계약을 체결했다고 공시.

◆ 바이오솔루션 바이오솔루션 086820 | 코스닥 증권정보 현재가 21,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,650 2022.01.05 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제바이오솔루션, 주름 개선 관련 화장료 조성물 특허 취득증선위, 바이오솔루션 등 7곳 '공시 위반' 과징금 9억여원 부과 close =업무효율증대와 경영환경 개선을 위해 서울시 서초구 논현로로 본점을 변경한다고 공시.

◆ 맥스트 맥스트 377030 | 코스닥 증권정보 현재가 70,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 67,900 2022.01.05 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 맥스트, 스마트공장 지원사업 협약 계약해지NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체'"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close =우리포장과 체결한 스마트공장 보급확산 지원사업 협약 계약에 해지됐다고 공시. 해지금액은 2억6400만원 규모.

◆ 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 4,080 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,075 2022.01.05 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 휴먼엔, 17억5000만원 규모 공급 계약 체결휴먼엔, 국내 해상고철 공급계약…26억원 규모[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close =인피니엄인베스트먼트 주식회사가 의결권행사금지가처분 관련 소송을 제기했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr