윤석열, '선대위 해산' 굳힐까… 쇄신안 내일 오전 발표할 듯

[아시아경제 임춘한 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 선거대책위원회(선대위) 해산을 결심한 것으로 전해졌다. 일각에선 김종인 총괄선대위원장과 결별하는 방안도 논의 중인 것으로 알려졌다.

4일 정치권 등에 따르면 윤 후보는 5일 기자회견을 갖고 이같은 내용의 선대위 쇄신안을 내놓을 전망이다. 윤 후보는 이날 서울 서초구 자택에 머물면서 해당 쇄신안을 검토했다.

지금으로서는 실무형 선대본부만 유지하고 기존 선대위의 실·본부장급 현역 의원과 당직자들을 지방으로 내려보내는 안이 유력하다. 선대위를 우선 해체한 뒤 실·본부별 역할과 기능을 조정해 선대위를 재건하는 김 위원장 방식과 거리가 있다.

앞서 이양수 선대위 수석대변인은 여의도 당사에서 기자들과 만나 "윤 후보가 심사숙고하는 시간을 가질 것"이라며 "여러 사람으로부터 이 상황에 대해 조언을 듣고 고민할 것"이라고 전하기도 했다. 이 수석대변인은 "후보는 현재 상황에 대해 본인 책임이 크다는 데 통감하고 있다"고 설명했다.

한편 김 위원장은 이날 자신이 내놓은 선대위 쇄신 방안에 대해 윤 후보의 결단을 기다렸다. 김 위원장은 광화문 사무실 앞에서 “윤 후보가 선대위 개편안을 결정할 것”이라며 “총괄상황본부 일원화 체제로 갈 가능성이 있다”고 전했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr