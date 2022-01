대한항공 "마일리지 쓰고 친환경 숲 만들기 동참하세요"

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 202,601 전일가 29,500 2022.01.04 09:31 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “대한항공, 컨센서스 상회하는 4Q 실적 예상”조정 받는 항공株, 펀더멘털 개선은 시기상조한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호 close 은 기후변화방지와 탄소중립 실천을 위한 친환경 숲 조성 프로젝트인 '그린 스카이패스'를 시작한다고 4일 밝혔다.

참여 방법은 대한항공 홈페이지 및 모바일 앱에서 스카이패스 마일리지로 보너스 항공권을 구매하거나, 마일리지 몰 메뉴 내 KAL스토어에서 로고상품을 구매한 후 GREEN SKYPASS 배너를 클릭해 참여하기 버튼을 누르면 된다.

대한항공은 스카이패스 회원들이 프로젝트에 참여할 때마다 국제선 보너스 항공권 1매당 2000원, 국내선 보너스 항공권 1매당 1000원, 로고상품 건당 500원을 각각 적립해 스카이패스 숲 조성을 위한 기금으로 사용한다.

대한항공은 이번 프로젝트에 참여한 회원들을 대상으로 별도 모집 및 추첨을 통해 오는 3월 진행 예정인 스카이패스 숲 나무심기 행사에도 초청할 계획이다.

대한항공은 이번 프로젝트 진행을 기념해 오는 27일까지 국내선 전 노선 일반석 보너스 항공권 10% 할인, 31일까지 KAL스토어 로고상품 할인, '프로젝트1907' 콜라보 친환경 상품 판매 등 다양한 마일리지 사용 이벤트를 진행한다.

대한항공 관계자는 "이번 프로젝트는 스카이패스 회원들이 마일리지를 사용하는 즐거움 뿐 아니라, 숲을 조성하는 데에 일조함으로써 환경 보호에도 참여할 수 있다는 뜻깊은 보람을 느낄 수 있도록 진행한 것"이라며 "향후 스카이패스 회원들이 친환경에 기여할 수 있는 다양한 방안을 마련할 것"이라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr