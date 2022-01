600만원 지원에 수수료 혜택까지…한화證 비대면 주식 이벤트 개최

비대면 국내·해외 주식 신규 계좌 개설 고객 대상

한화투자증권

하화투자증권은 다음달 28일까지 이 같은 '비대면 국내/해외주식 어흥하는 투자혜택' 행사를 실시한다고 3일 밝혔다.

우선 비대면 국내주식 이벤트는 생애최초 신규·휴면 고객이 대상이다. 비대면 계좌개설 시 모바일 애플리케이션(앱) '스마트엠'에서 국내주식 거래수수료 평생 혜택을 제공한다. 우대수수료율 0.0040595%로 수수료율 변동될 수 있다. 단, 법인, 대주주, 임직원, 영업점 계좌 등 제외된다.

또한 비대면으로 신규 계좌를 개설한 고객에게 즉시 사용 가능한 국내주식매수 쿠폰 2만원과 현금 1만원을 제공한다. 지급된 쿠폰을 모두 사용한 고객은 국내주식매수 쿠폰 3만원을 추가 지급받는다.

타사에서 국내주식을 입고하고 행사 기간 내에 국내주식을 100만원 이상 거래하면 지급조건에 따라 최대 600만원까지 입고지원금도 받을 수 있다.

행사 신청 고객에게 신용대출금리할인 혜택도 180일 동안 연 3.99%로 제공한다. 혜택 대상은 신용융자, 국내주식담보대출, 해외주식담보대출, 펀드담보대출 상품이다.

한편 비대면 해외주식 이벤트는 생애최초 해외주식 서비스 신청 고객이 대상이다. 1년간 스마트엠 거래수수료 혜택을 제공한다. 해외주식 거래수수료는 미국주식이 95일간 0%로 이후 365일까지 0.069%가 적용된다. 중국 및 홍콩주식은 365일까지 0.15%가 적용된다. 영업점 계좌 보유고객, 법인, 스탁론 계좌 등 제외된다. 매도 시 비용 및 세금은 고객부담이다.

생애최초 해외주식 서비스 신청 고객은 해외주식 매수쿠폰 30달러를 즉시 지급받는다. 쿠폰을 모두 사용한 뒤 30달러를 추가로 지급받을 수 있다.

또한 타사에 보유 중인 해외주식을 입고하고 행사 기간 내 100만원 이상 해외주식을 거래하면 지급 조건에 따라 최대 300만원, 1000만원 이상 거래하는 경우 최대 600만원까지 지원금을 받을 수 있다. 특히 한화투자증권에서 지정한 30종목(홈페이지 참고)을 입고하는 경우 입고 금액을 2배로 인정 받을 수 있다.

추가로 미국 3개 거래소(나스닥, 뉴욕, 아멕스) 실시간 시세를 6개월간 무료로 제공 받으며 이후 매월 미국주식 100만원 이상 거래하는 경우 최대 1년까지 무료로 실시간 시세를 조회할 수 있다. 그 밖에도 행사 신청 고객은 95일간 환전수수료 할인 혜택을 받을 수 있다.

행사 신청은 한화투자증권 홈페이지나 스마트엠 앱을 통해 가능하다. 자세한 내용은 한화투자증권 홈페이지나 고객센터를 통해 확인하면 된다.

성기송 한화투자증권 신성장솔루션실 상무는 "검은 호랑이 해를 맞아 비대면 고객에게 주식매수 쿠폰 행사를 신규로 선보인다"며 "많은 고객들이 호랑이 기운을 받아 성공 투자 하시길 바란다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr