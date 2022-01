파파존스 피자, 2022년 전속 모델로 신민아 발탁

[아시아경제 문혜원 기자] 한국파파존스가 2022년 전속 모델로 배우 신민아를 발탁했다고 3일 밝혔다.

파파존스 피자는 고급스럽고 세련된 분위기로 전 연령층의 사랑을 받아온 신민아가 브랜드 이미지에 긍정적 영향을 미칠 것이라 판단해 전속 모델로 선정했다고 설명했다.

신민아는 이달 1일 방영된 TV CF를 기점으로 파파존스 피자 전속 모델로 본격적인 활동을 개시한다.

올해 TV CF는 파파존스 피자의 철학인 ‘더 좋은 재료, 더 맛있는 피자’를 반영해 토마토, 치즈 등 최상급 재료 사이를 신민아가 거닐면서 직접 만지고 살펴보는 것으로 시작한다. 신민아가 재료의 신선함과 품질에 감탄한 뒤 “좋은 것 모두 파파존스 앞으로!”라고 외치면 화면 전체가 피자 도우로 전환돼 보는 재미를 더했다.

신민아는 “파파존스 피자가 좋은 재료로 피자 본연의 맛을 고객에게 제공하면서 꾸준히 호평을 받아온 곳이라 믿음이 갔다”며 “파파존스 피자 행보에 발을 맞추게 돼 기쁘며 앞으로 브랜드 강점을 알리는 데 주력할 것”이라고 말했다.

