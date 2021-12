[신년사] 권오갑 "내년은 사업구조·사고·기술·시스템 혁신 이뤄야"

해양 모빌리티시장 선점, ESG 경영 실천 주문

각 사별로 '시스템혁신TF' 신설 제안

[아시아경제 황윤주 기자] 권오갑 현대중공업 회장이 내년 그룹의 핵심 키워드로 '혁신을 통한 가치창출'을 제시하며, 구체적인 실천 과제에 대해 밝혔다.

권 회장은 31일 '2022년 신년사'를 통해 "지나온 50년이 도전과 성장의 시간이었다면, 앞으로의 50년을 시작하는 지금은 혁신을 통한 새로운 가치 창출의 시간이 되어야 한다"며 이같이 말했다.

권 회장은 먼저 "전 세계는 기후변화와 함께 에너지 환경의 전환, 디지털화, ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 중요한 요인이 되고 있다"며 "변화에 적극 대응하는 사업구조의 혁신을 만들어야 한다"고 말했다.

그는 "조선해양 부문에서는 탈탄소 선박과 자율운항 기술 고도화를 통한 해양 모빌리티 시장을 선점해야 하며, 에너지 부문에서는 수소와 화이트 바이오 등 친환경 분야로의 적극 진출이 필요하다고 강조했다.

그러면서 "사업의 모든 영역에서 디지털 전환도 빠르게 진행시키고, ESG 경영도 그룹 ESG위원회를 중심으로 보다 적극적인 과제발굴과 실천을 통해 가시적 성과를 낼 수 있어야 한다"고 말했다.

두 번째로 사고의 혁신을 주문했다.

그는 "사고의 혁신은 '자기역할에 충실하는 것'부터 시작이고, 리더부터 시작해야 한다"며 "리더로부터 시작된 사고의 혁신은 결국에는 회사 전체로 퍼져나가 궁극적으로 우리 회사의 문화를 바꾸는 새로운 가치로 완성될 것"이라고 말했다.

이어 기술의 혁신도 강조했다.

권 회장은 "새해 우리 그룹은 GRC 입주를 계기로 가장 총력을 기울일 부분은 연구 및 개발 인력 확보"라며 "GRC는 우리 그룹의 '미래 기술경영의 컨트롤타워'가 될 것이고, 새로운 기술의 혁신을 반드시 만들어 갈 것이다"고 말했다.

권 회장은 기술의 혁신이 '기존 기술의 최적화'와 '새로운 기술의 접목' 두 방향으로 이뤄질 것이라고 말했다. 그러면서 친환경 분야에 대한 집중적인 투자를 통해 사업을 영위하는 업종에서 선도적인 역할을 해야 한다고 했다.

마지막으로 시스템의 혁신을 언급했다.

권 회장은 "시스템의 혁신은 기존 시스템의 재정립에서 출발한다"며 "한꺼번에 모든 것을 바꿀 수 없으며, 외부 컨설팅으로도 해결되지 않는다"라고 말했다.

그러면서 "올해는 각 사별로 '시스템혁신 TF'를 만들자"며 "조선, 건설장비, 정유 및 석유화학, 로봇, 전기전자, 서비스 등 각 사업별로 업종에 맞는 시스템과 제도를 새롭게 설계해달라"고 당부했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr