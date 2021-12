에이치앤비디자인 "대표이사 등 대상으로 하는 70억 규모 3자 배정 유증 완료"

[아시아경제 유현석 기자] 에이치앤비디자인 에이치앤비디자인 227100 | 코스닥 증권정보 현재가 8,530 전일대비 170 등락률 -1.95% 거래량 76,225 전일가 8,700 2021.12.30 12:48 장중(20분지연) 관련기사 에이치앤비디자인, 351억원 유증 성공…“관리종목 지정 사유 해소”에이치앤비디자인 "최대주주와 경영진 추가청약…책임경영 의지"에이치앤비디자인, 주주공모 유상증자 청약 순항… “관리 종목지정 우려 해소 기대” close 은 30일 이정옥 각자 대표 및 전략적 파트너들을 대상으로 하는 70억원 규모의 3자배정 유상증자 납입이 모두 완료돼 관리종목 지정에 대한 우려를 해소했다고 30일 밝혔다. 발행가격은 8389원이며 전량 1년간 보호예수 된다.

이번 3자 배정 유상증자에 40억원을 청약한 이정옥 대표는 “일반공모에 비해 약 20% 정도 높은 가격에 발행되고 1년간 보호예수 된다"며 "그럼에도 불구하고 경영진 및 전략적 파트너들은 책임 경영 강화를 위해 참여하게 됐다"고 말했다.

에이치앤비디자인은 지난 28일까지 진행된 총 373억원 규모의 유상증자에 94.03%의 청약률을 달성하여 총 351억원이 납입됐다. 이날로 예정됐던 이정옥 대표 및 전략적 파트너를 대상으로 한 70억 규모의 3자배정 유상증자 납입 역시 완료됐다.

회사 관계자는 “회사의 전략적 파트너들과 재무적 투자자 뿐만 아니라 회사의 진정성에 다수의 주주들이 적극적으로 청약에 참여해 주셔서 주주우선공모 유상증자에서 좋은 결과를 얻을 수 있었다”며 “이에 경영진도 책임경영 의지를 보이기 위해 3자 배정의 형태로 유상증자에 추가로 참여하였으며 두 건의 증자로 총 420억원의 자본이 확충돼 관리종목 지정 사유는 해소됐다”고 말했다.

경영을 총괄하는 이현웅 대표는 “회사의 진정성에 많은 주주들이 청약이라는 형태로 신뢰를 보여줬다"며 "회사는 증자 이후 주주가치 제고를 위해 할 수 있는 모든 방안에 대해 검토 중에 있다"고 말했다.

