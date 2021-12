강용석 "이준석, 당장 고소하라… 좋아하는 것도 걸고" 性상납 해명 촉구

"대표만 가지고 약하니까 정계 은퇴 걸어라"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 이준석 대표가 자신을 둘러싼 '성 상납 의혹'을 제기한 유튜브 '가로세로연구소'(가세연)를 고소하겠다고 밝히자, 강용석 변호사는 "오늘 당장 고소하라"고 자신감을 드러냈다.

앞서 가세연은 지난 27일 방송에서 "이 대표가 2013년도 아이카이스트 김성진 대표로부터 대전의 한 호텔에서 성 접대를 받았다. 대전지검 수사자료를 통해 이를 확인했다"며 성 상납 의혹을 제기했다.

이에 이 대표는 페이스북에 글을 올려 "아이카이스트라는 회사에 대한 수사 중 저에 대한 문제가 발견됐다면 그 당시 수사가 들어갔을 사안이지만, 저는 단 한 번도 수사를 받은 적도, 이와 관련한 어떤 연락도 받은 적 없다"며 "자료를 전부 공개하지 않을 시에는 법적인 조치를 강구할 것"이라고 경고했다.

국민의힘 당대표실도 28일 "가세연에서 제기한 내용은 사실이 아니다"며 "허위사실에 의한 명예훼손으로 고소하겠다. 고소장은 곧 제출할 예정"이라고 밝혔다.

이에 강 변호사는 이날 오후 관련 기사를 공유하며 "금명간 하지 말고 오늘 고소해. 고소장 쓸 내용도 별로 없잖아"라고 말했다.

이어 "성 상납을 받았는지 아닌지부터 명확히 밝혀. 대전에 갔는지, 룸살롱을 갔는지, 갔는데 안 했다는 건지 이런 건 안 밝히고 어디서 고소 드립을 치고 있어"라며 "고소 드립 가세연엔 안 통한다는 거 모르니"라고 지적했다.

그는 "너 좋아하는 거 뭐 좀 걸어봐"라며 "대표만 가지고 약하니까 정계 은퇴까지. 대표야 성 상납이 진실이면 당연히 관둬야 하는 거니까"라며 "반드시 정보통신망법상 허위사실적시에 의한 명예훼손죄 혐의로 고소해야 한다. 그래야 진실로 밝혀졌을 때 네가 무고죄가 되거든"이라고 압박했다.

이에 한 누리꾼이 "당신도 가세연 채널 폭파+유튜브 은퇴 걸고 하든가"라는 댓글을 달자, 강 변호사는 "그건 걸 필요가 없다. 허위면 처벌받는데"라는 답글을 달았다.

