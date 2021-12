[아시아경제 오현길 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 16,500 전일대비 600 등락률 -3.51% 거래량 2,386,094 전일가 17,100 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 휴마시스, 코로나19 오미크론 변이 검출 확인[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 는 셀트리온과 561억원 규모의 항원진단 홈키트 공급계약을 체결했다고 27일 공시했다.

