5·18 당시 '시체처리팀' 운용됐나…조사위, 증언·제보 다수 확보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 1980년 5·18광주민주화운동 당시 시체처리팀이 운용됐을 가능성이 제기됐다.

5·18민주화운동진상조사위원회는 시체처리팀이 광주에서 활동했다는 다수의 증언을 확보하고, 시체처리팀의 구성, 활동과정, 지시 및 보고체계, 처리결과 등에 대해 정밀하게 추적하고 있다고 27일 밝혔다.

광주외곽봉쇄작전 중 발생한 민간인집단학살 사건에서 실종된 시신의 숫자를 확인하고, 이 시체를 처리하기 위해 5·18 직후인 1980년 6월 10일을 전후해 제11공수여단, 제3공수여단에서 시신수습, 또는 시체처리팀이 광주에 내려왔으며, 이 과정에 당시 보안사가 깊숙하게 개입돼 있다는 것이다.

1980년 5월 23일 광주, 화순 간 도로를 봉쇄하고 있던 제11공수여단에 의해 25인승 미니버스가 피격돼 민간인 사망자가 발생한 사건에 대한 증언을 확보했다.

당시 현장을 지휘하던 소대장의 지시로 버스 위에 올라가 확인한 사망자 숫자가 17명이었다는 당시 A일병의 진술과 이를 입증하는 복수의 계엄군 증언이다.

현장에서 사후 수습된 시체는 모두 11구라는 점에서 최소 6구가 실종됐으며 11공수여단이 서울로 복귀한 후 6월 10일께 2명의 사병 등이 내려와 시체의 처리에 관여했음을 확인했다.

이와 관련해 그간 계엄군들의 여러 증언들을 종합한 결과 시체 수습을 위해 광주에 다시 내려온 공수부대 팀은 모두 4개 팀이며 가매장 현장을 확인하기 위해 광주에 온 것으로 이미 밝혀진 ‘가매장 시체처리팀’ 4명 외에 사병 등 또 다른 시체처리팀 2명의 신원을 확인했다.

조사위는 이들로부터 가매장 장소와 숫자 등을 확인한 후 수습 혹은 재처리를 담당했다고 증언한 전교사 소속 소령 등 관계자에 대한 추적조사를 진행하고 있다.

민간인의 광주교도소 이송과정에서 발생한 사망 사건에 대한 증언도 나왔다.광주교도소에서는 전남대 문리대 이학부에 구금돼 있던 민간인들을 광주교도소로 이송하는 과정에서 12명이 트럭 안에서 질식사했다는 증언들이다.

트럭에서 이 시체들을 직접 밖으로 내린 당사자의 진술과 현장에 있던 계엄군들의 복수의 증언들을 통해 교차 확인되고 있다.

교도소 안에서 수습된 시체는 8구 밖에 없었다는 점과 계엄군 방문전수조사 과정에서 교도소 일원에 가(암)매장을 지시, 실행, 목격했다는 계엄군 54명으로부터 최대 50여구의 시신을 가(암)매장했다는 진술을 확보했다.

‘약 50여구’의 숫자는 증언내용 분석을 통해 중복 여부를 가려낸 결과며 광주교도소 일원에 가(암)매장된 시체의 시체처리팀이 운용됐고 이 과정을 당시 보안사가 주도한 정황에 대해서도 그 실체적 진상을 추적·조사하고 있다.

