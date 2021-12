윤석열 "아내가 국민께 죄송하다 말씀드려… 저도 같은 마음"

[아시아경제 이춘희 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 26일 부인 김건희 씨가 허위 이력 논란과 관련해 대국민 사과를 한 것에 대해 "저도 같은 마음"이라는 입장을 밝혔다.

윤 후보는 이날 오후 여의도 당사에서 기자들과 만나 "제 아내가 국민께 죄송하다고 말씀드렸다"며 "저도 똑같은 마음"이라고 말했다. '김씨가 앞으로 공식 활동을 자제하는 것이냐'는 질문에는 "본인이 이야기한 대로"라며 답변을 아꼈다.

앞서 김씨는 이날 오후 기자회견을 통해 "잘 보이려 경력을 부풀리고, 잘못 적은 것도 있었다"며 "진심으로 사죄 말씀드린다"고 밝혔다. 또 "남은 선거 기간 동안 조용히 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠다"며 "남편이 대통령이 되는 경우라도 아내 역할에만 충실하겠다"고 말했다.

