올해 개인 국내외 주식 순매수 100조원 돌파…삼성전자만 31조원 순매수

해외종목은 테슬라에 집중…3조원 규모 달해

[아시아경제 공병선 기자] 올해 개인투자자의 국내외 주식 순매수액이 100조원을 돌파했다. 국내에선 삼성전자, 해외에선 테슬라가 개인투자자의 순매수를 이끌어냈다.

26일 한국거래소와 한국예탁결제원에 따르면 올해 개인투자자의 국내외 주식 순매수액은 총 103조3764억원이다. 올 1월4일부터 12월24일까지 개인투자자는 유가증권시장에서 65조6384억원, 코스닥시장에서 11조1113억원을 순매수했다. 코스피와 코스닥에서의 개인투자자 순매수액은 총 76조7497억원으로 역대 최대 규모다.

해외 주식의 순매수 규모도 사상 최고 수준이다. 이달 22일까지 개인투자자는 해외주식을 지난해보다 13.2% 늘어난 223억3786만달러(약 26조5262억원)를 사들였다. 이를 지난 22일 기준 환율 1192.0원으로 환산하면 약 26조6267억원이다.

국내 증시에서 개인투자자들이 올해 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자다. 올 초 이후 삼성전자만 31조3607억원어치를 순매수했으며 이는 코스피 전체 순매수액의 절반 수준이다. 이어 삼성전자우(5조759억원), 현대모비스(3조1679억원), 카카오(2조8650억원), SK하이닉스(2조5237억원), 현대차(2조3552억원), LG전자(2조1016억원) 등 순이었다.

다만 최근 들어 국내 증시가 박스권에 갇히면서 순매도로 전환되는 모습이다. 지난 11월 개인투자자는 올해 처음으로 코스피 월간 순매도로 전환하며 1조7927억원을 팔아치웠다. 이달엔 지난 24일까지 6조6325억원을 순매도했다.

해외 주식 순매수 1위 종목은 테슬라다. 개인투자자들은 지난 22일까지 테슬라를 27억9044만달러어치 사들였다. 이는 한화로 3조3262억원 규모로 삼성전자와 삼성전자 우선주를 제외한 모든 국내 종목들을 앞지른다. 아울러 개인투자자들은 나스닥100 지수를 3배로 추종하는 상장지수펀드(ETF) TQQQ(Proshares Ultrapro QQQ ETF)를 7867만달러어치 순매수했다. 이어 알파벳(7059만달러), 애플(6699만달러), 엔비디아(6210만달러), 메타(6041만달러) 순이었다.

최근 들어 국내 주식이 부진하자 개인투자자들은 해외 주식으로 더욱 눈을 돌리고 있다. 코스피가 매도로 돌아선 지난달 초부터 이달 22일까지 개인투자자들은 해외 주식 57억4250만달러 순매수를 나타냈다.

