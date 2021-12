민원창구 전체 업무 1대로 통합

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 민원인들이 대형 모니터를 통해 대기 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 시스템이 도입돼 기다리는 불편이 해소될 것으로 보인다.

전남 담양군은 민원인 편의를 위해 통합순번 대기시스템을 도입했다고 24일 밝혔다.

기존에는 민원실 일부 창구에서만 운영했던 순번 발행기를 한 대의 키오스크형 발행기로 통합함으로써 창구별 대기시간 예측 및 줄을 서서 기다리는 불편을 해소했다.

민원인이 발행기의 화면을 터치해 번호표를 발급받으면 창구별 모니터에 음성과 함께 안내해 창구 위치를 쉽게 찾을 수 있다.

군 관계자는 “이번 도입으로 더 쉽고 빠르게 민원을 처리할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 더욱 효율적인 민원 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr