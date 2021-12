정몽규 HDC그룹 회장 장남, KAIST 교수 임용

정준선씨, 전기·전자공학부 조교수

23일 재계와 KAIST 등에 따르면 정 회장의 장남 준선씨는 지난달 KAIST 전기·전자공학부 조교수로 임용됐다. 연구 분야는 머신러닝(기계학습), 음성신호처리, 컴퓨터비전 등이다.

정 교수는 정 회장의 3남 중 첫째로 영국 이튼스쿨에서 수학하고 옥스포드대에서 석·박사 학위를 받은 인공지능(AI) 분야 전문가다. 옥스포드대 박사 과정 중 구글 자회사인 딥마인드와 함께 AI 기술을 개발하고, 2018년에는 인공지능 기반 검색기술을 개발하는 네이버의 사내 독립기업(CIC) '서치앤클로바'에서 병역특례 요원으로 복무한 것으로 알려졌다.

KAIST는 이번 채용을 블라인드 방식으로 진행해 뒤늦게 정 교수의 배경을 알게된 것으로 전해졌다.

