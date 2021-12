[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 삼성물산=2조7034억원 규모 아랍에미리트(UAE) 고압직류 송전공사 수주 계약 체결

◆ 미래아이앤지=합자회사의 유한책임사원으로 참여하기 위해 케이앤티제1호사모투자합자회사 주식 66억3853만1915주를 92억원에 취득 결정

◆ 미래아이앤지=하나은행과 6억원 규모 SWIFT ISO20022 Migration 대응 개발 1단계 솔루션 공급 계약 체결

◆ BGF=주식회사 코프라 지분 34.8% 취득 및 자회사로 편입

◆ 계룡건설=계열사 계룡산업에 924억원 규모 채무보증 결정

◆ LG이노텍=자회사 LG Innotek Huizhou 주식 715억원 규모 처분 결정

◆ 이수화학=종속사 이수건설 보통주 2531만5615주 감자 결정

◆ SK렌터카= SK네트웍스로부터 차량 약 3000대 양수

◆ 테이팩스=조연주 대표이사 신규 선임

◆ 우리종금=1000억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 우리들휴브레인= 초록뱀컴퍼니 주식 1666만6667주 210억원 규모에 취득 결정

◆ SK하이닉스=자회사 SK hynix Semiconductor(Dalian)에 5조389억원 규모 금전 대여 결정

◆ 대한전선=5005억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자 결정

◆ 에이프로젠 MED=67억원 규모 포스코 광양 도금공장 설비 보수작업 계약 체결

◆ 조광페인트=보통주 4만8542주 4억원 규모에 처분 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr