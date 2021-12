'봉쇄 없다' 뉴욕, 부스터샷 접종시 100달러 지급

뉴욕시장, 연말까지 접종 혜택 발표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국에서 오미크론 코로나19 변이가 급격히 확산하자 뉴욕시가 부스터샷 접종 시 100달러 지급을 결정했다.

21일(현지시간) 뉴욕시는 시민들에게 연말까지 시가 운영하는 검사소에서 백신을 접종하면 100달러를 지급한다는 문자 메시지를 발송했다. 기자도 해당 문자 메시지를 받았다.

빌 더블라지오 뉴욕시장은 이날 코로나19 현황 브리핑에서 이 같은 대책을 직접 발표했다. 두 번째 백신 접종자도 100달러를 받는다.

더블라지오 시장은 "미국에서 가장 큰 부스터 샷 지원 프로그램이다. 뉴요커들의 응답을 보고 싶다. 지금 바로 부스터샷을 접종하고 가족과 이 도시를 안전하게 만들자"라고 힘주어 말했다.

뉴욕시는 지난 7월 이후 첫 번째 접종시 100달러 지급 정책을 펴왔고 한시적으로 부스터샷에도 혜택을 확대했다.

뉴욕시의 대책은 하루 전 질병통제예방센터(CDC)가 미국 내 코로나19 감염자의 73%가 오미크론 감염자라고 파악한 후 나왔다.

뉴욕의 감염 상황도 악화하고 있다. 지난 17일 기준 뉴욕시 코로나19 검사 인원 대비 확진 비율은 8%까지 치솟았다. 오미크론 변이 확산 속에 한 주 사이에 확진율이 배로 치솟은 셈이다.

뉴욕주와 뉴욕시는 5명이 처음 오미크론에 감염된 사실을 공개한 후 구체적인 감염 정보를 제공하지 않아 시민들의 불안감은 커지고 있다.

뉴욕시의 이번 정책은 오미크론 확산으로 인한 전면적인 봉쇄 조치 대신 백신 접종을 통한 해법을 제시한 것으로 해석된다.

더블라지오 시장도 "셧다운은 없다. 우리는 참담한 경험을 다시 할 수 없다"라고 주장했다.

백악관도 이날 예정된 조 바이든 대통령의 코로나19 대응 대국민 연설이 전면적 봉쇄를 포함하지 않을 것이라고 예고하는 등 봉쇄보다는 백신 접종 확대에 방점을 찍고 있다.

이날 오전 백악관은 다음 달 중 5억개의 자가진단 키트 무상 제공, 1000명의 군 의료 인력 투입 대책을 발표했다.



