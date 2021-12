[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 태어난 지 두 달 된 아기가 방치된 뒤 숨진 사건이 뒤늦게 알려져 경찰에 수사에 나섰다.

20일 경남지방경찰청에 따르면 지난 10월 23일 오후 6시 46분께 거제지역 한 주거지에서 생후 두 달 된 아기가 숨을 쉬지 않는다며 아버지가 발견해 119구급대에 신고했다.

아기는 신고 당시 의식과 호흡, 맥박이 없어 이미 숨진 상태였던 것으로 알려졌다.

경찰은 10대인 아기 어머니가 친정에 가 있는 동안 20대 아버지가 아기를 방치해 탈수 또는 영양 결핍 등으로 숨진 것으로 보고 있다.

경찰은 이들 부모를 상대로 아동학대방지법상 방임 치사 여부를 조사 중이다.

