"신지예, 몇 번 쓰다 버리면 돼"…국힘 서울시당 부대변인 발언 논란

[아시아경제 나예은 기자] 이경민 국민의힘 서울시당 부대변인이 윤석열 국민의힘 대선 후보 직속 기구에 합류한 신지예 한국여성네트워크 대표를 두고 "몇 번 쓰다 버리면 된다"고 언급해 논란이 일고 있다.

이 부대변인은 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '신지예 합류에 대한 새로운 시작'이라는 글을 올려 "신지예 대표가 일종의 '생계형 페미'라는 의구심이 사라지지 않는다"며 "페미 진영 대표 인사라는 사람들도 자리만 좋은 데 준다면 언제든 국민의힘 쪽으로 투항할 준비가 됐다는 점"이라고 지적했다.

그러면서 "페미니스트 진영의 단일대오를 보수정당이 충분히 흔들 수 있다는 뜻도 된다. 누가 좀 영향력 행사하는 수준으로 소위 '뜨면' 국민의힘이 영입하고 사실 몇 번 쓰고 버리면 되는 것"이라고 덧붙였다.

이 부대변인은 또 다른 게시물을 통해 "신지예 대표는 100% 버림받고 절대 공천 못 받는다", "신지예 대표의 기준으로 멍청한 선택", "신지예 대표 영입으로 표를 깎아 먹겠지만, 윤석열 후보는 당선될 것" 등 신 대표를 저격하는 취지의 글을 연달아 올렸다.

그는 "이번 신 대표의 국민의힘 합류, 그렇게 나쁘게 안 본다. 앞으로 국민의힘 가고 싶은 신지예 같은 기회주의 페미니스트들이 많아질 거고. 그 경우 페미 진영의 단일대오는 급속히 붕괴할 가능성이 크다. 일본처럼, 페미 소멸까지 얼마 남지 않았다는 생각이 든다. 2030 남성분들 너무 신지예 영입에 화내지 마시고 좋은 소식이라고 생각해달라"고 했다.

한편 이날(20일) 오전 신 대표는 윤 후보의 직속 기구인 새시대준비위원회의 수석부위원장으로 합류했다. 청년 페미니스트 정치인으로 알려진 신 대표는 2004년 한국청소년 모임 대표로 정치 활동을 시작해 2016년 국회의원 선거(녹색당 비례대표 5번), 2018년 서울시장 선거(녹색당)에 출마했다. 당시 '페미니스트 서울시장'이라는 슬로건이 담긴 녹색 포스터가 큰 주목을 받았었다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr