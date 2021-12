서울시-SH공사,빈집 활용 자율주택정비 사업자 공모

[아시아경제 김민영 기자] 서울시와 서울주택도시공사(SH공사)는 20일 빈집(매입토지)을 활용한 자율주택 정비 사업에 참여할 민간사업자를 공모한다고 밝혔다.

서울시와 SH공사가 기존에 사들인 사업 대상지와 연접한 토지를 매입해 공동시행자로 직접 주택정비 사업에 참여하거나 연접 토지등소유자(정비구역 내 건축물 및 토지 소유자)의 사업추진 동의를 얻어 총괄사업관리자(PM)로서 사업에 참여하게 된다.

사업 대상지는 중랑구 면목동, 종로구 옥인동, 은평구 신사동, 중구 묵정동, 성북구 정릉동 등이다.

설계와 시공 등 사업 전반의 시행은 민간이 주도한다. 준공 후에 SH공사 소유분은 공공주택으로 공급하고, 민간 소유분은 공사가 사들여 공공주택으로 공급하거나 민간 사업자가 직접 분양 또는 임대에 나서게 된다.

SH공사는 앞서 은평구 구산동 일대에서 빈집을 활용해 22호의 공공주택을 공급하는 민관결합형 자율주택정비사업을 시범적으로 진행하고 있다.

김헌동 SH공사 사장은 "빈집을 활용해 민간과 공공이 연계하는 자율주택정비사업을 통해 낙후된 저층주거지의 노후건축물 등을 정비하고 서울시민의 주거안정과 주거환경 개선에 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 검토를 통해 사업이 확대되어 지역사회에 활력을 줄 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr