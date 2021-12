학생 행복은 모바일 ‘쌤’이 … 울산교육청, 학생복지 모바일사이트 개통

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시교육청은 학생복지 맞춤형 정보를 제공하는 ‘울산행복쌤(울산학생행복지킴이SSAM)’ 모바일사이트를 22일 정식 개통한다.

모바일 사이트는 위치기반 지도기능을 탑재해 교육청뿐만 아니라 울산의 다양한 학생 청소년 시설의 학생 맞춤형 정보를 모아 제공한다.

사이트는 청소년 상담, 학교폭력 상담 카카오톡 채팅 상담, 전화 연결 기능과 학생 청소년을 위한 공공기관 복지정책을 한눈에 알 수 있도록 구체적 사업을 안내한다,

울산행복쌤은 학생들의 행복을 지켜주는 선생님을 표현하고 있다.

SSAM은 ‘Student Support & Assistance Map’의 약칭으로 학생을 지원하고 도움을 주는 지도라는 의미를 포함하고 있다.

모바일 사이트 구축에 지역 중·고등학생으로 구성된 학생참여단이 콘텐츠 기획부터 홍보영상 아이디어 제시, 정식명칭 심사 등에도 참여했다.

울산교육청은 울산행복쌤 모바일사이트의 교육 영상을 배포해 학생이 실제 생활에서 해당 서비스를 이용하는 방법을 교육할 예정이다.

노옥희 교육감은 “울산행복쌤이 학생의 행복을 지켜주는 선생님 같은 존재로 자리잡아 한 명의 아이도 포기하지 않는 울산교육을 실현하는 데 앞장서길 기대한다”고 말했다.

