LG엔솔·기계硏, 배터리 레이저기술 공동연구 MOU

[아시아경제 최대열 기자] LG에너지솔루션과 한국기계연구원은 배터리 분야에 적용할 첨단 레이저 기술을 개발하기 위한 양해각서(MOU)를 20일 맺었다.

이번 MOU에 따라 차세대 배터리 시장에서 쓰일 레이러 고주파 기술분야를 공동연구하기로 했다. 연구비는 매칭펀드 방식으로 대기로 했다. 이와 함께 과학기술연합대학원대학교(UST) 한국기계연구원 캠퍼스와 배터리 전문교육기관인 LG IBT를 연계해 배터리 관련 기술의 전문인재 육성도 함께 하기로 했다.

박상진 기계연 원장은 "이번 협약은 배터리 관련 기술을 넘어 미래 에너지 문제 해결을 위한 적극적인 연구개발 협력이라는 점에서 의미있다"며 "협력 연구와 함께 우수한 전문 인재 양성에도 힘을 모아 세계 배터리 시장의 기술 우위를 선점하겠다"라고 말했다. 김명환 LG에너지솔루션 사장은 "핵심기술 공동 연구뿐 아니라 인재 양성, 기술인력 교류, 신규 연구과제 발굴 등 다방면에서 협력하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr