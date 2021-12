[특징주]경인양행, 코로나19 수요 급증 의료용 엔비라텍스…계열사 핵심원료 투자

[아시아경제 박형수 기자] 경인양행 경인양행 012610 | 코스피 증권정보 현재가 6,930 전일대비 670 등락률 +10.70% 거래량 4,543,026 전일가 6,260 2021.12.20 11:29 장중(20분지연) 관련기사 수소! 수소! 다시한번 말씀드립니다! “그린뉴딜”에 핵심 과제!!경인양행, 120억원 규모 채무보증 결정【전문가추천】 소재 국산화+삼전 어닝서프라이즈, 관련 수혜주는? close 주가가 이달들어 강세 흐름을 이어가고 있다. 주력 계열사가 코로나19 영향으로 수요가 급증한 의료용 장갑소재로 '엔비라텍스'를 생산하기로 하면서 주가에 영향을 주는 것으로 보인다. 이달 들어 꾸준하게 우상향 곡선을 그리면서 16% 가량 올랐다.

20일 오전 10시42분 경인양행은 전 거래일 대비 10.22% 오른 6900원에 거래되고 있다.

앞서 울산시는 이달 초 제이엠씨와 엔비라텍스(NB-LATEX)의 핵심 원료인 ADPOS 생산시설 신설 투자 양해각서를 맺었다. 제이엠씨는 울주군 온산공단에 연간 4500t 생산 규모의 ADPOS 생산시설을 신설해 엔비라텍스 생산 업체에 공급하기로 했다.

엔비라텍스는 휘발성유기화합물이 발생하지 않는 친환경 소재다. 천연 라텍스를 대체하며 수요가 늘고 있다. 코로나19 확산으로 수요가 급증한 의료용 장갑소재로도 큰 인기를 끌고 있다.

제이엠씨는 ADPOS 생산시설을 기존 공장 인근 여유 부지 9만2672㎡에 건물 연면적 1243㎡ 규모로 2023년 6월 준공할 계획이다. 제이엠씨는 일본이 한국에 수출을 제한하고 있는 반도체 소재 품목 중 2개(자외선포토레지스트, 플루오린폴리이미드) 품목의 핵심 기술을 보유하고 있는 경인양행의 주력 계열사다. 1953년 부산에서 설립돼 1980년 울산으로 이전했다.

국내에서 처음으로 사카린 생산에 성공했고, 현재 불순물이 없는 고품질 사카린을 생산해 코카콜라, 화이자 등에 독점 공급하고 있다. 또 반도체 재료인 BCMB를 국내에서 독점 생산해 전량 수출하고 있다.

