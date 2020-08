[아시아경제 금보령 기자] 경인양행 경인양행 012610 | 코스피 증권정보 현재가 8,040 전일대비 20 등락률 +0.25% 거래량 919,276 전일가 8,020 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 소재 국산화+삼전 어닝서프라이즈, 관련 수혜주는? 경인양행, 그래핀 테마 상승세에 5.39% ↑경인양행, 지난해 영업익 236억원…전년대비 20% 증가 close 은 계열회사인 다이토키스코에 120억원 규모의 채무보증을 결정했다고 19일 공시했다.

채무보증금액은 지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 5.05%다. 채권자는 KDB산업은행이다. 채무보증기간은 2021년 9월9일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr