혈액암 치료제, 다른 고형암 방사선 치료때 보조제 역할 '톡톡'

[아시아경제 김봉수 기자] 혈액암 치료제가 다른 다양한 암을 치료할 때 방사선 치료 효과를 높이는 보조제로 활용될 수 있다는 사실이 밝혀졌다.

한국원자력의학원은 정연경 박사 연구팀이 암세포의 주요 성장·조절인자인 PI3K와 DNA-PK를 동시에 저해하는 혈액암 치료제 (BR101801)이 다양한 고형암에서 방사선 민감제 효과가 있는 것을 확인했다고 20일 밝혔다. 방사선 민감제란 암 환자가 방사선 치료를 받을 때 내성 및 부작용을 줄이고 효과를 높이는 보조 약물을 말한다.

BR101801은 현재 ㈜보령제약에서 혈액암의 일종인 비호치킨성 림프종에서의 항암효과를 임상1상 시험 중이며, 이번 연구는 BR101801의 혈액암 항암 효과뿐 아니라 고형암에서의 방사선 치료 효과를 민간수탁사업 지원을 받아 수행됐다.

연구팀은 암세포의 주요 성장·조절인자인 PI3K와 DNA-PK가 방사선 치료를 할 때 내성을 일으키는 인자이고, 혈액암 치료제 BR101801이 PI3K와 DNA-PK를 동시에 저해하는 것에 착안하여, 고형암에서 BR101801과 방사선 치료를 병용했을 때 치료 효과를 확인하고 BR101801이 방사선 민감제로 가능성이 있음을 입증했다. 즉 대장암, 폐암, 유방암 등 여러 고형암 세포실험 결과, 암세포에 BR101801을 단독 투여했을 때는 암 세포증식억제 효과가 없었지만, 방사선을 함께 쪼였을 때 50∼70% 이상의 암 세포증식억제율을 확인했다.

암세포를 이식한 동물실험에서 특히 BR101801을 단독 투여했을 때 종양억제 효과가 거의 없었으나, 방사선을 함께 쪼였을 때 약 85%의 종양억제 효과를 나타냈으며, 실험동물 총 7마리 중 2마리는 종양이 완전히 사라진 것을 확인했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 '아메리칸 저널 오브 캔서 리서치(American Journal of Cancer Research)'에 지난달 15일 온라인 게재됐다.

정 박사는 “고형암에서 BR101801을 방사선 조사와 병용했을 때 암 치료의 시너지 효과를 일으키는 새로운 핵심 기전들을 규명하여 국내 방사선 치료의 획기적인 전기 마련에 박차를 가하겠다”고 말했다.

