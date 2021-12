[아시아경제 문혜원 기자] 공차코리아가 21일부터 일부 음료 메뉴 가격을 인상한다고 20일 밝혔다.

공차코리아는 소비자 부담을 우려해 가격 인상을 재고하고 본사에서 내부적으로 부담을 감수해 왔으나, 가맹점주들의 부담 악화를 막고 품질 및 서비스 유지를 위한 조치로 일부 메뉴에 한해 가격 인상을 결정했다고 설명했다.

이번 가격 인상은 4년 만에 진행되는 것으로, 지속적으로 높아진 원재료 가격과 인건비 등 매장 운영을 위한 직간접 비용의 변화가 주요 요인으로 작용했다. 최저임금의 경우 지난 인상 시기인 2017년보다 현재 약 35% 상승했다.

가격이 인상되는 품목은 전체 37개 메뉴 가운데 밀크티, 스무디, 커피류 등 총 21종이다. 이 가운데 20종이 200원, 청포도 스무디 1종만 300원(평균 약 4.9%) 인상된다. 이를 제외한 나머지 16개 품목은 기존 가격을 그대로 유지한다.

