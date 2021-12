롯데마트 대변신…1층 면적 70% 와인으로 채웠다

23일 서울 잠실점 ‘제타플렉스’로 재단장

오프라인 매장 강점 강화

식품매장 상품 30% 더 많아

‘보틀벙커’ 400평 최대 규모

리빙·H&B·펫 매장도 마련

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트가 1년간 준비해온 플래그십 매장 ‘제타플렉스’가 문을 연다. ‘당신이 원하는 것은 다 있다’는 롯데마트의 새로운 비전으로 오프라인 매장의 강점을 살려 국내 최대 식품 전문매장을 선보였다.

20일 롯데마트는 서울 잠실점을 제타플렉스로 리뉴얼해 23일 새롭게 문을 연다고 밝혔다. 경쟁사와 온라인에서 쉽게 살 수 있는 비식품 공간은 과감히 없애고 신선식품과 특화 매장을 대폭 확대한 것이 특징이다.

◆국내 최대 신선식품 매장 = 제타플렉스는 전체 영업면적이 1만4214㎡(약 4300평)로 전체 롯데마트 매장 중 가장 큰 규모를 자랑한다. 오프라인 매장의 이점을 최대한 살려 다양한 신선식품을 한자리에서 비교하고 구매할 수 있다. 일반 대형마트보다 30% 이상 많은 상품을 취급하며, 진열 길이도 기존점 평균보다 30%가량 늘렸다.

세분화된 과일 코너는 제타플렉스의 지향점을 보여준다. 바나나만 해도 맛에 따라 총 12종을 선보이고 토마토와 딸기 역시 품종에 따라 각각 22종, 11종으로 소비자들이 취향에 맞게 선택할 수 있게 구비했다. 진열 방식도 스위트 코너에는 바나나·메론·수박·참외, 시트러스 코너에는 오렌지·파인애플·토마토, 오일리 코너에는 아보카도·올리브 등 맛을 기준으로 분류했다. 상품 설명도 기존 당도 위주에서 벗어나 당도, 산도, 수분, 경도 4가지 특성으로 더욱 세분화해 표현한다.

국내 최대 샐러드 존도 선보인다. 물고기와 작물을 함께 길러 수확하는 ‘아쿠아 포닉스’ 방식으로 재배한 채소 등 150여종의 상품을 판매한다. 수산매장에는 파노라마 수족관과 계단형 수족관을 설치해 볼거리도 갖췄다. 축산매장에는 양고기 전문점을 선보인다. 국내 최대 프리미엄 매장을 구현하고자 0.1% 비중의 토종 한우인 호반 칡소, 순혈 와규 상위 0.5%의 풀 블러드 와규도 판매한다. 가공식품 코너에서는 글로벌 치즈존, 샤퀴테리 전문존, 비건푸드존, 스페인푸드존 등을 통해 차별화에 나선다.

◆특화매장 대거 도입 = 롯데마트는 소비자들을 오프라인 매장으로 유입하기 위해 특화매장을 대거 도입했다. 매장 1층 전체 면적의 70%를 차지하는 와인전문점 ‘보틀벙커’를 선보인다. 해당 매장은 1322㎡(400여평)의 국내 최대 규모로 와인 토털 서비스를 제공할 계획이다. 매년 약 5500병밖에 생산하지 않아 1억원 내외의 최고가 와인으로 알려져 있는 로마네 콩티부터 1만원대 가성비 와인까지 총 4000여종의 와인을 판매한다. 80여종의 와인을 시음할 수 있는 ‘테이스팅탭’도 운영한다. 이곳에서는 전용 팔찌에 금액을 충전한 뒤 기계에 팔찌를 접촉하고 마시고 싶은 와인을 50ml씩 시음할 수 있다.

리빙 전문점인 ‘룸바이홈 랩’은 자체 브랜드(PB) 및 카테고리별 전문 디자이너, 작가와 전문 브랜드들과의 협업를 통해 프리미엄 상품을 선보인다. 대형마트에서 쉽게 접하지 못했던 폴란드 구스, 체온조절 침구, 고가의 이탈리아 유명 브랜드 조명 등을 판매한다. 이밖에 안티에이징 화장품과 건강기능식품의 비중을 늘린 헬스앤드뷰티(H&B) 스토어 ‘롭스 플러스’와 6조원 규모 펫 시장을 겨냥한 반려동물 매장 ‘콜리올리’ 등도 제타플렉스 내에 자리 잡았다.

강성현 롯데마트 대표는 "제타플렉스는 고객에게 롯데마트의 미래버전을 보여줄 프로젝트"라며 "회사의 역량을 집약한 매장으로 고객의 라이프스타일을 제안하는 롯데마트의 대표 매장으로서 자리 잡을 수 있길 기대한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr