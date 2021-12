[아시아경제 송승섭 기자]저축은행중앙회는 사랑의전화마포종합사회복지관과 지역아동센터 나눔공부방에 각각 후원금 1000만원을 전달했다고 17일 밝혔다.

이번 후원은 코로나19 재확산으로 어려운 연말을 보내고 있는 마포지역 내 저소득층 고령자와 장애인 100여 가정에 이뤄졌다. 간편식과 식료품 키트, 청소년의 비대면 학습 환경 지원을 위한 노트북 및 태블릿 PC를 전달했다.

김생빈 저축은행중앙회 본부장은 “코로나19가 재확산하는 상황에서 소외된 이웃 없이 따뜻한 연말을 보내길 바라는 마음으로 후원물품을 준비했다”며 “다양한 사회공헌 수행하며 책임을 다하는 ESG경영을 실천하겠다”고 강조했다.

