KB국민銀, OX퀴즈 이벤트와 함께 연금자산관리 꿀팁 제공

'KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나' 12월 프로그램 개최

[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행은 유튜브 생방송으로 'KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나'를 개최했다고 17일 밝혔다.

KB골든라이프 은퇴자산관리 세미나는 KB국민은행 자산관리 전문 유튜브 채널 '여의도 5번 출구'를 통해 은퇴자산관리 주요 분야별 핵심 내용을 전문가와 함께 학습하고 퀴즈로 풀어보는 쌍방향 강의 및 퀴즈쇼 프로그램이다.

올해 총 10번의 생방송을 진행했으며 국민연금부터 개인연금, 건강보험료, 부동산, 세금까지 은퇴생활에 활용도 높은 금융지식을 제공해 고객에게 큰 호응을 얻었다.

이번 세미나에서는 곽재혁 KB국민은행 WM스타자문단 전문가와 함께 '은퇴해도 월급 받을 수 있는 연금투자전략'을 주제로 2022년 금융시장 전망과 그에 따른 연금 포트폴리오 구성 방법에 대해 소개했다.

강의 내용 중 핵심사항에 대해 OX퀴즈 이벤트를 실시하고, 퀴즈 정답자 중 추첨을 통해 디저트 쿠폰 등 다양한 경품을 제공했다.

KB국민은행 관계자는 "온라인 정기 세미나 외에도 고객들의 행복한 노후생활 설계를 위해 은퇴자산관리 전문 대면상담채널 KB골든라이프센터를 운영하고 있다"며 "KB스타뱅킹 또는 KB골든라이프X를 통해 사전 예약 후 센터에 방문하면 은퇴준비상태 점검, 효과적인 연금상품 운용과 절세 방법 등 전문가의 개인 맞춤형 은퇴자산관리 솔루션을 만날 수 있다"고 말했다.

