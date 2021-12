日 오사카시 번화가 빌딩서 화재, 27명 심폐정지...방화 가능성도

[아시아경제 이현우 기자] 일본 오사카시내 번화가에 위치한 빌딩에서 화재가 발생해 27명이 심폐정지 상태에 빠진 것으로 알려졌다. 일본 당국에서는 방화 가능성을 염두에 두고 조사에 나설 것으로 알려졌다.

17일 NHK 등 일본 언론에 따르면 이날 오전 10시20분께 오사카시 기타구 번화가에 위치한 8층짜리 빌딩에서 화재가 발생했다. 해당 빌딩 4층에서 발생한 불은 소방차 70여대가 출동해 진화작업을 벌이면서 30분만에 진압됐지만, 빌딩 내 미처 피난하지 못한 28명 중 27명이 심폐정지 상태에 빠졌다. 일본에서 심폐정지는 사망자로 추정되지만, 아직 정식 사망선고가 나지 않은 상태를 의미한다.

화재 장소는 오사카 중심가인 JR기타신치역 인근의 빌딩과 상점이 몰려있는 번화가다. 화재 전문가인 세키자와 아이 도쿄이과대학 교수는 NHK와의 인터뷰에서 "도쿄 신주쿠 가부키초 빌딩 화재 사건으로 44명이 사망한 이후 20년간 이렇게 많은 사람들이 숨진 빌딩 화재는 없었다"고 설명했다.

일본 경찰은 방화가능성을 두고 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 아사히신문은 경찰 관계자를 인용해 "오사카부 경찰이 방화사건 가능성이 있다고 보고 조사 중"이라고 전했다. 화재가 직접 발생한 것으로 추정되는 이 빌딩 4층에는 정신과·내과 등의 병원이 위치한 것으로 알려져 정신질환자에 의한 방화가능성도 제기되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr