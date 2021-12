공공재개발 눈 돌리는 신통기획 탈락지

신림5구역 장위11구역 등

법적요건 충족 못해 1차 컷오프

이달 말 공공재개발 신청 검토

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시의 신속통합기획(신통기획) 재개발 공모에 지원했다가 탈락한 지역 곳곳에서 이달 말부터 시작되는 공공재개발 도전 움직임이 감지되고 있다.

17일 정비업계에 따르면 신통기획 재개발 공모에 참여했던 관악구 신림5구역, 성북구 장위11구역 등에서 이달 중 공모가 이뤄질 예정인 공공재개발 신청을 검토하고 있다. 이들은 각 자치구가 심사하는 신통기획의 ‘1차 컷오프’에서 탈락한 지역이다. 당시 102곳이 공모에 접수했지만 각 자치구의 법적·동의 요건 심사를 거쳐 최종 70곳 이내로 추려진 상태다.

관악구 신원동과 서원동 일대 신림5구역은 30% 이상 주민 동의를 받아 공모에 참여했지만 법적 요건을 충족하지 못했다. 관악구청 관계자는 "구역 기준을 어떻게 하느냐에 따라 다른데 신통기획 기준으로는 노후도 기준에 충족하지 못했다"고 설명했다.

이 지역은 동시에 다른 주민들 주도로 공공재개발 신청 작업을 진행 중이다. 주체가 다른데 신통기획 탈락 소식이 알려지면서 동의서 징수가 더 활발해진 것으로 알려졌다. 공공재개발 추진 준비위원회는 약 50% 가량의 동의서를 확보했다. 공공재개발을 선호하는 측에서는 이 지역의 70%가 1종 일반주거지역인 만큼 공공재개발을 통해 종상향 인센티브를 받아야 사업성이 나온다는 입장이다.

지하철 6호선 돌곶이역 역세권인 장위11구역은 신통기획을 추진한 주체들이 공공재개발 공모신청을 검토 중이다. 이 지역은 67%라는 높은 동의율에도 최종 심사에 오르지 못했다. 구역 내 10군데 정도에서 가로주택정비사업이 진행 중인데 따른 반대 여론과 법적요건 등 정량지표를 충족시키지 못했기 때문이다. 장위11구역 재개발 추진준비위 관계자는 "애초에 투트랙으로 신통기획과 공공재개발 모두 검토해왔다"며 "높은 동의율을 기반으로 공공재개발에도 참여를 추진할 생각"이라고 말했다.

업계 관계자는 "민간재개발부터 신통기획, 공공재개발, 도심공공주택 복합사업, 가로주택정비사업까지 다양한 재개발 선택지가 주어진 상황"이라며 "다양한 방식의 사업 추진 과정에서 주민 갈등을 최소화하는 것이 관건"이라고 말했다.

