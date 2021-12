美 규제당국, 급성장 후불결제 시장 고강도 조사

[아시아경제 권재희 기자]미국의 규제당국인 소비자금융보호국(CFPB)이 BNPL(Buy Now Pay Later·선구매 후지불) 업체들에 대해 고강도 조사에 나섰다.

BNPL은 고객 대신 상품 구매금액을 업체가 먼저 즉시 결제한 후 고객에게는 무이자 할부로 원금을 받는 서비스로 소득은 높지 않지만 빚은 지기 싫어하는 MZ 세대를 중심으로 인기를 끌고 있다.

16일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 CFPB는 이날 BNPL 업체들에 대해 거래동향 및 수수료, 보험사정정책, 신용보고 등에 관한 자료 제출을 요구했다. 대상 기업은 애프터페이, 어펌, 클라나, 페이팔, 짚 등 5개사로, 이들 회사는 내년 3월1일까지 관련 자료를 CFPB 당국에 넘겨야 한다. CFPB는 조사결과에 대한 보고서를 발간할 예정이다.

CFPB는 MZ세대를 중심으로 빠르게 확산하고 있는 BNPL 거래로 인해 대출 문턱이 낮아지는 점에 대해 특히 우려를 드러냈다. BNPL 거래로 소비자들은 부채가 쉽게 누적되고, 기업들은 차익거래로 더더욱 이익을 얻는 것과 동시에 대출업체들이 자신들에게 유리하도록 소비자 데이터를 수집하고 있다는 것이다.

로히트 초프라 CFPB 국장은 "BNPL 업체들은 소비자로 하여금 즉시 물건을 받을 수 있도록 해주지만 동시에 부채도 함께 제공하고 있다"고 말했다.

이번 조치는 은행위원회 소속 민주당 상원의원들이 BNPL 업체들에 대해 조치를 취하라는 서한을 보낸 지 하루만에 나온 것이다.

주요 외신은 이에 대해 "현재 가장 빠르게 성장하고 있는 핀테크분야에 대한 가장 과감한 규제 조치"라고 해석했다.

이번 조사 대상 중 한 곳인 클라나는 성명을 통해 "이번 조사 과정을 통해 오히려 BNPL의 이점이 풍부하게 밝혀질 것"이라며 "우리는 우리의 상품이 어떻게 구조화되고 사용되며 소비자와 소매업체 모두에게 이익이 되는지 알리기 위해 규제 당국과 함께 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

페이팔이나 애프터페이 등 다른 업체들은 별다른 입장을 내놓지 않았다.

한편 뱅크오브아메리카에 따르면 BNPL 시장 규모는 2025년까지 현재의 15배인 1조달러( 약 1156조원)까지 성장할 것으로 전망된다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr